35 straatdoden in één jaar DOODGEVROREN DAKLOZE TWEE UUR LATER GEVONDEN DOOR FOUT HUISNUMMER JONATHAN BERNAERTS

03 maart 2018

02u40 0 Antwerpen De dakloze man die donderdagochtend aangetroffen werd, had mogelijk gered kunnen worden. Het slachtoffer lag immers twee uur langer in de kou door een misverstand met huisnummers. Nét gisteren brachten dak- en thuislozen, zorgverleners en sympathisanten hulde aan alle straatdoden in Antwerpen: 35 in 2017, 134 de voorbije vijf jaar.

Het Hendrik Conscienceplein was vrijdagmiddag het decor voor een ontroerend herdenkingsplechtigheid voor de straatdoden van de stad. Ondanks het barre weer stromen een veertigtal dak- en thuislozen, zorgverleners en sympathisanten toe. "Roger", "Jenne", "Joni", "Amet"... Niek Everts van 't Vlot-Straatpastoraat, een van de bezielers van de herdenking, leest namen van de overledenen voor. Het wordt muisstil. Toeristen houden halt en buigen nederig het hoofd. Na de toespraken gaan mensen naar voren om hulde te brengen. Ze leggen een roos neer.





Familie

"Met deze herdenking willen we onze straatbewoners een waardig afscheid geven", zegt Everts. "Geen eenzame uitvaarten, wel uitvaarten waarbij 'de familie van de straat', liefst samen met de biologische familie, de kans krijgt om afscheid te nemen."





Ontbering en uitputting wordt straatbewoners vaak fataal. Gemiddeld worden ze tussen de 40 en 45 jaar oud. Everts: "Het leven op straat is hard, het is iedere dag opnieuw overleven. Op straat zijn mensen geestelijk en lichamelijk veel sneller uitgeput. Toegang tot genoeg en gezond voedsel is helaas geen evidentie. Mensen op straat vinden bovendien vaak niet de toegang tot medische zorg en medicatie, waardoor ze niet beter kunnen worden, maar alleen maar zieker. Behalve lichamelijke klachten hebben ze dikwijls ook tal van psychische klachten die niet behandeld worden. Vaak met depressies en middelenmisbruik tot gevolg en soms met de dood."





De problematiek van dak- en thuislozen werd donderdag weer brandend actueel na de vondst van een 57-jarige Roemeen vlakbij de luchthaven van Deurne. De man lag dood op straat. Een autopsie moet duidelijkheid scheppen, maar vermoedelijk stierf hij door de vrieskou.





Kilometer verder

Nu blijkt dat het drama misschien vermeden had kunnen worden. Het slachtoffer lag immers twee uur langer in de kou door een misverstand met huisnummers. Willem Migom van de Antwerpse politie: "Rond 4 uur 's ochtends kreeg de politie een oproep binnen dat er een persoon op straat lag ter hoogte van huisnummer 36 in de Diksmuidelaan. Ter plaatse troffen de hulpdiensten echter niets aan."





Twee uur later, rond 6 uur, liep dan een gelijkaardige oproep binnen. Een politiepatrouille trof toen het slachtoffer meer dan een kilometer verder aan ter hoogte van huisnummer 336 in dezelfde straat. De verwarring was ontstaan omdat de eerste drie van het huisnummer was afgevallen en er dus enkel 36 zichtbaar was, in plaats van 336. Het is niet duidelijk of de eigenaar wordt vervolgd omdat het volledige huisnummer niet leesbaar is.





Meer over Niek Everts