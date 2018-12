35-jarige man in levensgevaar door brand op Stuivenbergplein Stadsmedewerkers merken brand op en alarmeren bewoners Sander Bral & Marc De Roeck

19 december 2018

10u04 0 Antwerpen Een man van 35 jaar is woensdagochtend levensbedreigend gewond geraakt bij een stevige keukenbrand in een appartementsgebouw op het Stuivenbergplein. Drie stadsmedewerkers merkten de brand op en haalden de bewoners naar buiten.

Twee stadstoezichters en een straatveger merkten woensdagochtend iets na acht uur brand op in een appartementsgebouw op het Stuivenbergplein. Ze verwittigden meteen de brandweer en alarmeerden de bewoners van het gebouw. Ze hielpen alle verdiepingen te evacueren. De zolderverdieping konden ze niet bereiken omdat daar al te veel rook ontstaan was.

De brandweer trof op de derde verdieping een 35-jarige man aan die buiten westen was. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De brand was kort maar sterk. De brandweer kon het vuur onder controle krijgen maar kon niet voorkomen dat de keuken van de woning volledig afbrandde. De studio is niet meer bewoonbaar.