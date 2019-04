35-jarige breekt binnen via regenpijp Sander Bral

03 april 2019

Aan de Waalsekaai is een 35-jarige inbreker betrapt. Hij kwam in de nacht van dinsdag op woensdag na de inbraak via de regenpijp van een fitnesscentrum naar beneden en kon gearresteerd worden. De man werd overgebracht naar het cellencomplex aan de Noorderlaan. In de struiken werden twee schroevendraaiers gevonden. Aan het pand waren braaksporen te zien. Wellicht werden die aangebracht met de werktuigen die gevonden werden.