327.000 euro voor veiligere schoolgebouwen NBA

09 november 2018

16u44 0 Antwerpen 46 scholen krijgen samen 327.231,60 euro voor infrastructuurwerken. Sinds 2014 geeft de stad een toelage voor veiligheidsaanpassingen aan schoolgebouwen.

Met de toelage voor werken die de veiligheid aan schoolgebouwen bevorderen, wil de stad de veiligheid garanderen én tegelijkertijd de bestaande capaciteit behouden. De toelage wordt jaarlijks verdeeld over alle netten behalve het stedelijk onderwijs omdat zij al een dotatie van de stad krijgt. De toelage werd toegekend aan 5 Joodse scholen, 1 school van het gemeenschapsonderwijs, 4 scholen van de kleine onderwijsverstrekkers, 3 onafhankelijke scholen en 33 katholieke scholen. De werken variëren van het herstellen van branddeuren, asbestverwijdering, het conform maken van elektriciteit tot het veilig maken van een speelplaats. Schepen Claude Marinower: “De veiligheid van leerlingen en schoolteams op school is voor de stad altijd een belangrijk aandachtspunt geweest. Op 5 jaar tijd hebben we met 197 projecten daaraan sterk bijgedragen, zodat brandveiligheid, gezondheid en hygiëne in onze scholen gegarandeerd blijft.”