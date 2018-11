324 kg cocaïne verstopt tussen kikkererwten PLA

07 november 2018

14u31 4

De douane heeft een lading van 324 kg cocaïne in beslag genomen bij het scannen van een container in het Antwerpse havengebied in Kallo (Beveren). De drugs zaten verstopt in een lading zakken met kikkererwten.

De drugs werden in beslag genomen in opdracht van het parket Oost-Vlaanderen, dat met betrekking tot deze feiten een onderzoek voert.

Er zijn voorlopig geen arrestaties verricht.