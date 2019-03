322 kilo cocaïne kwijtspelen? Dat pikt een drugsbaron niet Redactie

18 maart 2019

De drugsoorlog barst in Antwerpen pas goed los in de tweede helft van 2016, met twee spraakmakende kidnappingen. Vier Franse gangsters ontvoeren eerst Abdelkader Bouker alias 'De Jood', van wie sindsdien nooit nog iets vernomen is. Opgelost in zoutzuur? Vijf maanden later ontvoeren ze vlak bij het Sportpaleis Younes El B., broer van drugsbaron Othman El B. Hij kan ontsnappen. Zegt hij. Of is er losgeld betaald? Opdrachtgever van beide kidnappingen? Houssine Ait Soussan, notoir lid van de Nederlandse Mocro-maffia. Hij loopt vrij rond, vermoedelijk ergens in Marokko.

idden 2016 is alles nog relatief rustig in Antwerpen. Burgemeester Bart De Wever heeft dan wel zijn War on Drugs ontketend, maar die is vooral gericht tegen de straatdealers. De grote jongens achter de ladingen coke in de haven staan dan nog niet in het middelpunt van de belangstelling. Dat verklaart waarom de ontvoering van de 48-jarige Abdelkader Bouker alias 'De Jood' op 7 juli 2016 vrijwel ongemerkt voorbijgaat. Hij wordt gekidnapt vlakbij zijn huis in Schelle bij Antwerpen.

Bouker is niet de eerste de beste. Hij draait al 30 jaar mee in de Antwerpse drugsscene. Begin jaren 2000 maakt hij deel uit van een Israëlische clan die vanuit Antwerpen ladingen xtc-pillen verscheept over de hele wereld, tot in de VS en Japan toe. Een paar jaar later stapt hij over op de handel in cocaïne. Dat gaat goed, tot hij op 19 juni 2015 door de politie wordt geklist op de parking van het City Inn-hotel in Borgerhout. In zijn auto vinden speurders tien sportzakken met daarin 322 kilo coke. Straatwaarde? Om en bij de 16 miljoen euro. Het spul is in opdracht van de Nederlandse drugsbaron Houssine Ait Soussan ingevoerd via de Antwerpse haven. Bouker en zijn twee handlangers worden gearresteerd. En raar maar waar: na een paar weken komt 'De Jood' al vrij, terwijl hij een ellenlang strafblad heeft voor drugs. "Zoiets kan alleen als 'De Jood' informant is geweest van de politie", klinkt het in het drugsmilieu. De twee handlangers, die eigenlijk maar meelopers zijn, zitten wél maandenlang vast.

Met zijn vrijlating zijn voor Bouker de problemen niet van de baan. Ait Soussan eist namelijk zijn geld voor de lading van 322 kilo terug. Maar Bouker geeft geen krimp. Hij vindt het niet zijn schuld dat die lading verloren ging. Want, zo redeneert hij, de politie was de lading al lang op het spoor en hij was dus in feite al verbrand toen hij de sportzakken met coke in handen kreeg.

Geduld is op

Het conflict sluimert maandenlang verder, tot het geduld van de Nederlander in de zomer van 2016 op geraakt. Houssine Ait Soussan en zijn bende - de bende van 'Hoes' - besluiten 'De Jood' te laten kidnappen. Ze huren vier gangsters uit Frankrijk in om de klus te klaren. De vier bereiden zich goed voor. Ze hangen een tracer onder de auto van Bouker zodat ze hem kunnen schaduwen. Van zodra ze op hun telefoon zien dat de auto in beweging komt, rijden ze hem tegemoet. En hoewel ze op die manier dikwijls in Boukers buurt komen, vinden ze blijkbaar geen geschikt moment om hem te overmeesteren. Eén van de vier Franse gangsters staat ook bijna dagelijks op de uitkijk aan het appartement van Boukers moeder in Wilrijk en noteert ijverig wanneer hij daar langskomt. Bouker begint onraad te ruiken, is zich bewust van het gevaar. En dus gooit hij zijn dagelijkse bezigheden, zoals de bezoekjes aan zijn moeder, grondig door elkaar. Hij wisselt geregeld van auto, zo ook nog de dag voor zijn ontvoering. Toch krijgen de vier gangsters hem op 7 juli te pakken.

Ze sluiten 'De Jood' op in een appartement in Brussel en droppen zijn paspoort in de brievenbus van zijn rechterhand Mohamed El H. in Borgerhout, zodat die op de hoogte is van het lot van Bouker. Vijf dagen na de ontvoering, op 12 juli, loopt er bij de federale gerechtelijke politie in Antwerpen een telefoon binnen: Bouker alias 'De Jood' is ontvoerd. Het onderzoek komt in handen van speurders van de moordbrigade en die beseffen meteen: hier zijn grote jongens aan zet.

Op medewerking vanuit de entourage van Bouker hoeven ze evenwel niet te rekenen. Het enige wat ze van de familie te horen krijgen, is dat de ontvoerders zich verplaatsten in een Mercedes Vito en een BMW X6.

Van 'De Jood' is sindsdien nooit nog een teken van leven vernomen. Zeker is dat zijn rechterhand Mohamed El H. nog een tijdlang, en in het diepste geheim, onderhandelingen heeft gevoerd met de ontvoerders. Er is zelfs sprake van geweest dat er tot 2 miljoen euro losgeld zou zijn betaald, maar dat zouden de ontvoerders uiteindelijk toch te weinig hebben gevonden.

Op een gegeven moment stopt alle contact tussen de ontvoerders en de entourage van Bouker. Velen gaan er vanuit dat 'De Jood' koudweg is omgebracht. Sommigen beweren dat ze een filmpje hebben gezien van hoe hij zou zijn opgelost in een vat met zoutzuur. Maar het is net zo goed mogelijk dat 'De Jood' onder een valse identiteit nog in leven is en zich schuilhoudt.

Help!

De speurders werken nog volop aan de zaak Bouker wanneer zich vijf maanden later - op 15 november - opnieuw een ontvoering in het drugsmilieu ontrolt. Deze keer is het slachtoffer de dan 21-jarige Younes El B., jongste broer van de beruchte Antwerps-Marokkaanse drugsbaron Othman El B. en ook geen onbekende voor het gerecht. Hij wordt gekidnapt nadat hij 's avonds buitenkomt bij fitnessclub Basic Fit, vlak bij het Sportpaleis. Op camerabeelden is te zien hoe hij in een Opel Vivario-bestelwagen wordt gesleept en hoe twee zwarten daar enkele uren later zijn gehuurde Mercedes komen ophalen. Frappant detail: Younes' zus is over de telefoon live getuige van de kidnapping. Ze krijgt rond kwart over tien een telefoontje van hem, hoort hem hélp! roepen en vervolgens ook hoe hij ergens in wordt geduwd en wordt geslagen. Waarna het telefooncontact abrupt wordt verbroken.

De speurders vermoeden dat ook Houssine Ait Soussan achter deze ontvoering zit, maar hebben bitter weinig houvast in hun zoektocht. Het is uiteindelijk niemand minder dan grote broer Othman die hen vanuit het buitenland op een spoor brengt. Othman staat naar eigen zeggen in contact met de ontvoerders en deelt hen mee dat er onderhandeld wordt over losgeld. "Waarom, met wie en hoeveel? Heeft de politie geen zaken mee", pocht Othman tegen de speurders. Wel geeft hij hen een telefoonnummer, dat toch iets van het raadsel zal prijsgeven.

Want met dat nummer komt de politie uit bij een appartement op de Brusselsesteenweg 460 in Zellik. De ontvoerde Younes El B. treffen ze er niet aan, maar wel een grote som geld, documenten, twee kalasjnikovs, een pistool en een aantal PGP-smartphones waar de politie niks mee kan aanvangen wegens speciaal beveiligd. In de garage van het pand staat de Opel Vivario waarmee Younes El B. werd ontvoerd. De politie vindt in de garage ook de sleutel van de gehuurde Mercedes van Younes.

Gratis coke

De onverwachte doorbraak in de zaak komt er op 22 december, ruim een maand na de ontvoering. Younes El B. loopt die ochtend in het Franse Nanterre een politiekantoor binnen en vertelt dat hij uit handen van zijn ontvoerders is kunnen ontsnappen met behulp van aaneengeknoopte lakens. En dat zijn kidnappers hem goed hebben behandeld. Wanneer de Franse agenten hem vragen of hij soms honger heeft, zegt Younes: "Nee, ik heb daarstraks nog kip met appelmoes gekregen."

In het drugsmilieu gelooft niemand dat Younes zomaar is kunnen ontsnappen. "Broer Othman heeft hem vrijgekocht met enkele miljoenen euro's losgeld en/of met een gratis lading coke", klinkt de reactie bij verschillende betrokkenen in het dossier.

Vanaf dan gaat het onderzoek razendsnel vooruit. De vier Franse uitvoerders worden op 24 januari 2017 gearresteerd in een flat in Amsterdam. Het gaat om Mohamed K., Abou S., Hacène S. en Rachid B. Dezelfde vier gangsters, zo zal achteraf blijken, die ook van de ontvoering van Abdelkader Bouker worden verdacht. De line-up, georganiseerd door een specialist in Afrikaanse bendes van de Brusselse politie, levert aanwijzingen op. Younes El B. herkent verdachte Abou S. aan zijn typische stem. Die heeft hem tijdens zijn gevangenschap meermaals de stuipen op het lijf gejaagd met de uitspraak: "Wij hebben dit al meer gedaan."

De verdachten lossen, zoals verwacht, niks. Als ze al iets antwoorden, dan zit er in hun antwoord alleen een misprijzen ten aanzien van de politie vervat. Zoals Mohamed K. tijdens een verhoor zei: "Als twee groepen in het milieu een probleem hebben, dan blijven die twee groepen samen totdat het probleem is opgelost: dat is geen ontvoering."

Ook Abou S. en Hacène S. snappen naar eigen zeggen niet waarom de politie haar tijd verdoet met deze zogezegde ontvoering. "Zouden jullie niet beter uitzoeken wie Laïd S. heeft vermoord, de broer van Hacène? Hij is als een beest afgemaakt in Parijs."

Terminale stroman

Beetje bij beetje vinden de speurders, die beide ontvoeringen dus linken aan Houssine Ait Soussan, stukjes van de grotere puzzel. In Duitsland vinden ze de BMW X3 van de ontvoerde Bouker terug en naast de vier Franse verdachten komen er geleidelijk aan nog vier nieuwe namen boven water. Eén van hen is een zekere Abdelkader A. uit Schaarbeek die het busje zou hebben geleverd waarmee eerst 'De Jood' en dan Younes El B. zijn ontvoerd. Detail: het busje stond ingeschreven op naam van een vennootschap van een zwaar zieke man die aan aids leed en niet lang meer te leven had. "Een ideale stroman", zou Abdelmalek A. zich hebben laten ontvallen.

De vraag waarom Younes El B. werd ontvoerd, is simpel te beantwoorden: uit wraak. Houssine Ait Soussan kon niet verkroppen dat de Zuid-Amerikaan met wie hij samenwerkte om coke te laten overkomen, hem had laten vallen om in plaats van met hem voortaan met Younes' grote broer Othman El B. zaken te doen. Hij zou zijn rivaal Othman dus wel een lesje leren: door diens jongste broertje te laten kidnappen.

De doorbraak naar de Nederlandse opdrachtgever Houssine Ait Soussan komt er met de arrestatie van Adil El M. (40), een straathoekwerker uit Anderlecht die op het eerste gezicht een meeloper blijkt te zijn. Younes El B. herkent hem als degene die hem tijdens zijn gevangenschap in het appartement in Zellik eten bracht. Maar de rol van Adil El M. blijkt veel groter te zijn. Hij staat volgens de speurders in rechtstreeks contact met Houssine Ait Soussan. Bij een huiszoeking in de flat van Adil El M. vindt de politie een Roemeens paspoort met de foto van Ait Soussan én nog een hele reeks pasfoto's van de beruchte Nederlandse Mocro-maffioos. Adil El M. blijkt ook verschillende peperdure horloges in huis te hebben. De speurders denken dat die een deel van het losgeld van de ontvoering van Younes El B. zijn. Broer Othman El B. - ooit begonnen als uithaler van coke in de Antwerpse haven en opgeklommen tot drugsbaron die een vermogen van 100 miljoen euro zou hebben - staat in zijn huidige verblijfplaats Dubai bekend als handelaar in dure horloges.

Veilig in Marokko

We zijn nu intussen ruim twee jaar verder, de in totaal acht verdachten van beide ontvoeringen hebben nauwelijks nog iets prijs gegeven aan de speurders. Ze zijn nog altijd aangehouden, al dan niet onder elektronisch toezicht. En opdrachtgever Ait Soussan? Die zit veilig en wel in Marokko. Het parket van Antwerpen laat weten dat het onderzoek nog loopt. Het is wachten op een globaal rapport van alle DNA-sporen die tijdens de ontvoeringen zijn aangetroffen. De advocaten pleiten al lang voor de vrijlating van hun cliënten.

Virginie Cottyn, advocaat van Mohamed K.: "Mijn cliënt zit al twee jaar in de cel voor zijn vermeende rol in de twee ontvoeringen. Het dossier is ingewikkeld en moeilijk te overzien. Mijn cliënt wordt zowat als de leider van de 'ontvoerders' gezien. Maar ik zie voorlopig weinig bewijzen voor die leidende rol."

Advocaat Carl Slabbaert, die verdachte Abdelmalek A. verdedigt: "Mijn cliënt zegt niet betrokken te zijn bij de ontvoeringen. De aanwijzingen tegen hem zijn flinterdun. Hij kende die Franse verdachten omdat zij in zijn vroegere restaurant weleens kwamen eten. Abdelkader A. zit nu ruim één jaar in de cel omdat de speurders hopen hem te kraken. Hij voelt dit aan als een misbruik van het voorarrest. En of we er hier van kunnen spreken dat Bouker en Younes El B. slachtoffers zijn, betwijfel ik. Ze zijn namelijk allebei al eens veroordeeld voor grootschalige drugshandel."

Gerechtelijk directeur Stanny De Vlieger van de federale politie duidt in zijn rapport 'Integrale aanpak van cocaïne-invoer in de Antwerpse haven' uit 2017 de ontvoeringen van Bouker en van Younes El B. aan als het beginpunt van een ongeziene golf van geweld in het Antwerpse drugsmilieu. Na deze ontvoeringen wordt in januari 2017 voor het eerst een woning in Borgerhout met een kalasjnikov doorzeefd. Doelwit is Mohamed El H., rechterhand van de ontvoerde Bouker. De vergeldingsacties volgen mekaar in snel tempo op. De teller staat tweeënhalf jaar later op bijna 60 brandstichtingen van auto's, beschietingen van gevels en aanslagen met granaten.

07/07/2016

Abdelkader Bouker wordt in Schelle, in de buurt van zijn huis, ontvoerd.

Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Velen gaan er vanuit dat Bouker is omgebracht. Sommigen zeggen dat hij is opgelost in een vat met zoutzuur. Maar het is net zo goed mogelijk dat hij zich ergens schuilhoudt.

15/11/2016

Younes El B. wordt gekidnapt nadat hij buitenkomt bij Basic Fit vlakbij het Antwerpse Sportpaleis.

Een maand later duikt hij op in Nanterre, waar hij de politie vertelt dat hij aan zijn ontvoerders is kunnen ontsnappen. In het drugsmilieu denken ze echter dat Younes' broer, drugsbaron Othman El B., losgeld betaalde.