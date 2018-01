32 bestuurders blazen positief 02u32 0

De politie van Antwerpen hield in de nacht van zaterdag op zondag twee Wodca-acties. Tussen zes uur 's avonds en half twaalf werd er gecontroleerd op de Plantin- en Moretuslei. Na middernacht moesten chauffeurs op de Noorderlaan blazen tussen één uur en vijf uur 's ochtends. In totaal werden op beide locaties 1.517 bestuurders gecontroleerd. 32 daarvan (2%) hadden te diep in het glas gekeken. 12 bestuurders bliezen alarm, 20 van hen legden een positieve ademtest af en twee automobilisten vielen door de mand na een speekseltest op drugs, zij moesten onmiddellijk een bloedtest ondergaan. (BSB)