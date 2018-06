30 aanbevelingen in 7 talen voor volgend stadsbestuur 19 juni 2018

02u43 0 Antwerpen Middenveldsorganisatie Beweging.net heeft dertig aanbevelingen overgemaakt aan het volgende stadsbestuur. Daarmee wil Beweging.net haar visie geven op de samenleving.

Opvallend: de visie is beschikbaar in zeven talen. Swahili, Arabisch, Spaans, Frans, Russisch, Nederlands en braille en wordt onderverdeeld in vijf thema's. Het eerste thema is 'Iedereen telt mee in 't stad'.





"Als Beweging.net blijven we weerstand bieden tegen ongelijkheid. Alle wapens moeten daarvoor ingezet worden, maar we moeten hierbij ook naar onszelf durven kijken. Niet alleen de overheid speelt hierin namelijk een rol, ook het middenveld. Samen met burgers en vrijwilligers kunnen we werken aan een doortastende aanpak van armoede", vertelt Annemie Verhoeven van Beweging.net. Daarnaast wil de organisatie meer inzetten op de wijken, huisvesting, mobiliteit en jobs. Zo ijvert de organisatie voor 20 procent sociale huisvesting, evenwichtig verspreid in de stad. Op dit moment is dat 10 procent terwijl 20 procent van de bevolking in aanmerking komt voor een sociale woning, volgens Beweging.net. "We moeten iedereen die recht heeft op een dergelijke woning, er een kunnen aanbieden." De organisatie vraagt ook meer aandacht voor veiliger verkeer en wil moedige keuzes van het stadsbestuur zien. "Als we meer mensen te voet en of op de fiets willen krijgen, zullen we voor hen de nodige veilige ruimte moeten voorzien. Een stad waar zowel 8-jarigen als 80-jarigen zich zelfstandig, vlot en veilig kunnen verplaatsen." (ADA)





