3% rijdt te snel tijdens flitsmarathon 20 april 2018

03u01 0

Op de Europese flitsmarathon kon de lokale politie van Antwerpen deze week 10.356 voertuigen controleren. Op veertien verschillende locaties werd 21 uur lang gecontroleerd. 412 of 3% van de gecontroleerde chauffeurs reden te snel en mogen zich aan een boete verwachten. De slechts scorende controle was in de Jan De Voslei waar 12 van 51 of 23,5% van alle automobilisten een te zware voet hadden. (BSB)