3,5 miljoen voor Antwerpse topsportsites 02u49 0 Antwerpen Vlaams minister van Sport Philippe Muyters pompt 15,8 miljoen euro in de Vlaamse topsportinfrastructuur. De investeringen moeten de trainingsfaciliteiten en sportmedische omkadering van onze topsporters verder opkrikken. In Antwerpen wordt voor 3,5 miljoen euro geïnvesteerd.

In Leuven wordt 5,3 miljoen euro geïnvesteerd en gaat het onder meer over beachvolley, tafeltennis, badminton en nieuwe sportmedische ruimtes. Gent krijgt een boost van 4,6 miljoen met gymnastiek, baanwielrennen, meer en betere overnachtingsaccomodatie en klaslokalen.





Internaat

Het grootste bedrag van het Antwerpse geld, zo'n 1,73 miljoen euro, gaat naar de nieuwe bouwfase van een internaat voor de topsportschool in Wilrijk. Ook het Training Centre of Excellence, een groot hockeytrainingscentrum aan de Wilrijkse pleinen kan rekenen op een Vlaamse injectie van 1,037 miljoen of de helft van de bouwkosten. Het bestaande Vlaamse topsportcentrum voor tennis in Wilrijk krijgt meer dan 717.250 euro, onder meer voor de overkapping van de outdoorgravels en het uitbouwen van overnachtingsmogelijkheden. Het Stedelijk Lyceum Topsport krijgt 27.770 euro voor een nieuw camerasysteem. Die camera's moeten de trainer-coaches helpen bij trainingen en spelanalyses. Ook de taekwondomatten in het Lyceum worden vernieuwd met behulp van Vlaams geld. (DILA)





