27 transmigranten onderschept 06 april 2018

De federale scheepvaartpolitie heeft gisterenochtend 27 mensen kunnen arresteren die illegaal in het land waren.

Wellicht ging het om transmigranten die via België richting Groot-Brittanië wouden trekken. Rond negen uur ontdekte de scheepvaartpolitie de vluchtelingen die uit het Afrikaanse Eritrea afkomstig waren in de Antwerpse haven. De dag voordien werden ook al dertien mensen onderschept in de haven. Alle gearresteerde personen zijn overgeleverd aan de dienst Vreemdelingenzaken. (BSB)