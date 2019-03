26 pv’s voor bestuurders die inhaalverbod negeren in fietsstraten Toon Verheijen

25 maart 2019

12u46 0 Antwerpen De lokale politie Antwerpen heeft zondag een verkeerscontrole gehouden in onder meer een aantal fietsstraten. Er werden 26 processen-verbaal opgesteld voor automobilisten die een fietser inhaalden hoewel dat wettelijk verboden is.

De controleteams hielden telkens een uurtje halt in enkele fietsstraten. Zo werd er onder meer gecontroleerd op de as Turnhoutsebaan en de Carnotstraat en in de Gemeentestraat. In totaal stelden de inspecteurs 61 processen-verbaal op voor dus 26 automobilisten die een fietser inhaalden wat wettelijk niet mag. Twee fietsers kregen een pv voor het negeren van het rode verkeerslicht.

Daarnaast waren er nog pv’s voor parkeren op een mindervalidenplaats en een fietser die aan het telefoneren was. Zestien bestuurders hadden hun wagen op het voetpad geparkeerd en nog eens tien andere stonden hinderlijk geparkeerd. Een voertuig had geen geldig keuringsbewijs en een bestuurder had een voorlopig rijbewijs, maar had wel een passagier bij. Ten slotte was er nog één bestuurder die zijn gordel niet droeg.