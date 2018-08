26-jarige doet zich voor als prostituee en lokt klant in de val 17 augustus 2018

Het Antwerpse parket heeft twee jaar celstraf geëist tegen de 26-jarige Joyce A. uit Antwerpen. Ze had zich voorgedaan als prostituee en liet een klant door haar vriend overvallen. Die laatste werd vorig jaar al berecht: hij kreeg toen twee jaar cel wegens diefstal met geweld.





Joyce A. had zich vorige zomer op sekswebsites als prostituee aangeboden en kon zo een afspraakje met een klant versieren. De twee spraken op 24 juli 2017 af aan de parking van bioscoop Metropolis op de Luchtbal om tegen betaling van 110 euro seks te hebben. Net wanneer de klant betaald had, zette Joyce A. het op een lopen en kwam haar vriend op de proppen. Die sloeg de klant tegen de grond en beroofde hem.





De advocaat van Joyce A. pleitte dat zijn cliënte onder druk van haar vriend had gehandeld en vroeg een straf met uitstel. "De vriend liep steevast rond met een mes tussen zijn riem. Hij verplichtte mijn cliënte om voor hem te werken."





De rechtbank doet uitspraak op 23 augustus. (BJS)