250 nieuwe serviceflats in de steigers ZORGBEDRIJF KOMT SENIOREN HOBOKEN, WILRIJK, EKEREN EN EILANDJE TEGEMOET PHILIPPE TRUYTS

04 juli 2018

02u51 0 Antwerpen Niemand verlaat op zijn oude dag graag zijn vertrouwde wijk. Het Zorgbedrijf Antwerpen bouwt nu 250 nieuwe serviceflats in wijken en districten met een te klein aanbod. Goed nieuws voor senioren die hun vertrouwde omgeving niet kunnen missen, of zoals schepen Fons Duchateau het verwoordt "Oude bomen verplant je niet."

De serviceflat van de toekomst is er één die je niet het gevoel geeft enkel voor oudere mensen gebouwd te zijn. Voorbeeld daarvan: de modelflat van het project Boeksveld in Wilrijk, een sterk vergrijsd district. Het was dinsdag een van de stops op een rondgang van schepen van Wonen Fons Duchateau (N-VA) langs de vier werven van het Zorgbedrijf. Met naast Boeksveld (79 flats) ook De Nobele Donk (47 flats, Ekeren), Cadix (65 flats, Eilandje) en Oudestraat (60 flats, Hoboken). Telkens hoort daar ook een dienstencentrum bij.





Wij kregen het kleinste type flat te zien van Boeksveld, dat volgend jaar klaar is. Goed voor zo'n 55 m2, maar toch heel gerieflijk. Licht en luchtig ook. Met uiteraard wel een alarmsysteem, instapdouche, verlaagde deurdorpels en van hoogte wisselende stopcontacten. "Je kan onze serviceflats best vergelijken met appartementen op immosites die makkelijk 20 m2 groter zijn, omdat we meer volgens nettoruimte denken. Prijzen? Reken in het algemeen op 200.000 tot 250.000 euro voor 1- of 2-slaapkamerflats, 55 tot 75 m2 groot. Maar daarin zit zo'n 50.000 euro vervat voor dienstverlening en 30.000 euro voor onderhoudskosten. En we leveren mooi afgewerkte keukens en badkamers. De huurprijs ligt in de buurt van 800 euro. Heb je recht op een sociale toelage, dan zakt dat naar 300 à 400 euro."





Sinds 2014 trok het Zorgbedrijf jaarlijks gemiddeld 62 miljoen euro uit voor (ver)nieuwbouw. Fons Duchateau: "We bouwen op basis van ons zorgstrategisch plan dat alle wijken geleidelijk 'levensloopbestendig' wil maken. Oude bomen verplant je niet. Je hebt dan wel een gevarieerd aanbod nodig van zorg, service en wonen. We denken ook vijf jaar vooruit. Neem nu het Eilandje, waar de bevolking snel stijgt."





Daarmee komen we bij Cadix: 65 flats en een dienstencentrum (klaar in 2019) met een fraai dakterras en mooie vergezichten over de stad en de dokken. Het ZNA-ziekenhuis in aanbouw is een dichte buur. Héél bijzonder is het project De Nobele Donk aan de Jozef Ickxstraat en Prinshoeveweg in Ekeren. Het oude parochiecentrum gaat er tegen de vlakte en in het parkje worden 47 serviceflats opgetrokken. Opmerkelijk is dat de acht verenigingen die er nu hun vaste stek hebben, met het Zorgbedrijf in zee gaan om het dienstencentrum uit te baten. De oude pastorie die al jaren leegstaat, wordt gerestaureerd. Klaar? Eind 2020. Een jaar later moeten aan de andere kant van de stad, aan de Oudestraat in Hoboken, 60 serviceflats instapklaar zijn.