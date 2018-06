250 mensen bezichtigen zeldzame bijbel Christoffel Plantijn 22 juni 2018

Zo'n 250 mensen hebben gisteren de unieke kans gegrepen om de Biblia Polyglotta op perkament te bezichtigen in het Museum Plantin-Moretus. De bijbel werd 450 jaar geleden gedrukt door Antwerps pionier Christoffel Plantijn en was voor het eerst terug in Antwerpen. "Toen we de deuren deze morgen openden, stonden er al een aantal bezoekers te wachten die speciaal voor de bijbel kwamen. Met 250 individuele bezoekers is dat toch opmerkelijk meer dan een andere weekdag", vertelt woordvoerster Anneleen Decraene. 's Avonds was er nog een receptie voor genodigden. Onder hen ook een aantal wetenschappers die van het moment gebruikt maakten om de bijbel van dichtbij te bewonderen. Vandaag is de Biblio Polyglotta nog te bezichtigen tussen 10 uur en 12 uur. Daarna verhuist hij opnieuw naar Londen waar veilinghuis Christie's de bijbel zal verkopen. (ADA)