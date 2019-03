25.000 Antwerpse slachtoffers van WO II krijgen tegen 2024 herdenkingsmonument BJS

29 maart 2019

16u31 0 Antwerpen De stad Antwerpen plant de komende jaren een heleboel projecten rond de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Er komen tijdelijke en permanente expo’s, een nieuw gezamenlijk herdenkingsmonument voor de verschillende groepen slachtoffers, wandelroutes en een lessenpakket voor scholen.

Het is dit jaar 75 jaar geleden dat Antwerpen werd bevrijd aan het einde van WOII. De herdenkingsactiviteiten beginnen daarom in september met een “groots, internationaal opgevat evenement” tijdens de Bevrijdingsdagen. In 2024 vormt de inhuldiging van een nieuw monument het sluitstuk van de herdenking. Dat monument komt aan de Scheldekaaien nabij het MAS en zal de namen van alle zowat 25.000 gekende slachtoffers van de oorlog bevatten die in Antwerpen woonden of om het leven kwamen. Het gaat om vier groepen: Antwerpse slachtoffers van de Holocaust, burgerlijke slachtoffers van nazigeweld, burgerlijke slachtoffers van militair geweld zoals de V-bommen en militaire slachtoffers van de internationale strijdkrachten.

Permanente expo in MAS

In het MAS zelf komt er in 2023 een permanente expo over WOII in Antwerpen en de hedendaagse relevantie van dat verhaal. Van september 2019 tot mei 2020 zal er in het FelixArchief al een tijdelijke expo met een soortgelijke opzet te zien zijn. De herdenking krijgt ook een digitaal luik, met de website www.antwerpenherdenkt.be die zowel een tijdlijn met historische informatie als een overzicht van alle activiteiten zal bevatten. Er komt ook een ‘digitaal monument’ waar meer informatie wordt gegeven bij de namen van de slachtoffers en waar nabestaanden de herinnering aan hun dierbaren levendig kunnen houden.