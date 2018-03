23 strooiwagens staan klaar PHILIPPE TRUYTS

16 maart 2018

21u01 0 Antwerpen De lente geeft niet thuis, het weekend wordt ijskoud met een beetje sneeuw. "Zodra de eerste vlok valt, rukken we uit met 23 strooiwagens", zegt woordvoerder van Stadsreiniging Tom Peeters.

Over een gebrek aan voorraden zout en pekel hoeven we ons twee weken na de vorige winterprik niet druk te maken. "Die voorraden worden regelmatig aangevuld", vertelt Tom Peeters. "We beschikken over 1.200 ton zout en 70.000 liter pekel. De voorspellingen geven 1,5 centimeter sneeuw. Negen van onze 23 strooiwagens nemen de fietspaden voor hun rekening. Daar gebruiken we pekel, vloeibaar zout. Dat werkt langer en veroorzaakt minder schade aan fietsen dan strooizout. We concentreren ons op de fietspaden op hoofdwegen en toeristische assen, zoals het Ringfietspad, de Scheldekaaien, de Leien, de Mechelsesteenweg en de Sint-Bernardsesteenweg."





Beetje hetzelfde principe voor de autowegen: de verbindingswegen, bruggen, op- en afritten en de 100-spoeddiensten krijgen voorrang. De straten in de woonkernen hebben een lage prioriteit, behalve de grotere wijkwegen.





Naast de 23 chauffeurs van de strooiwagens staan nog 52 vegers en 28 medewerkers van de groendienst paraat.