23-jarige overvaller duwt oude man op de grond en steelt portefeuille Sander Bral

18 maart 2019

15u17 0

In de Vingerlingstraat werd een 65-jarige man in de nacht van zondag op maandag het slachtoffer van een overval op straat. Het slachtoffer was dronken en werd na het incident door iemand uit de buurt opgevangen. Hij kon slechts beperkte info geven aan de politie. De telecommandokamer van de politie kon echter op de veiligheidscamera’s de overval terugvinden en een verdachte in beeld brengen. Het slachtoffer kreeg een duw en viel op de grond, waarop de verdachte zijn portefeuille nam en het op een lopen zette. Later op de nacht werd de verdachte door de camera-operatoren opnieuw in beeld gebracht. Er werden verschillende ploegen aangestuurd en de verdachte werd staande gehouden door een ploeg van het snelleresponsteam. De man van 23 jaar bleek uitgebreid gekend bij de politie en het gerecht en werd gearresteerd.