23 bestuurders onder invloed 05 maart 2018

02u40 0

Bij de Wodca-actie in de nacht van zaterdag op zondag werden 23 bestuurders betrapt op sturen onder invloed van alcohol of drugs. Er werd gecontroleerd aan de Leuvenstraat en aan Plaza Linkeroever. Daar werden zeventien bestuurders onder invloed van drugs of alcohol betrapt. Eén voertuig werd aan de ketting gelegd omdat de eigenaar zijn boete van 1.260 euro niet kon betalen. Zes rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken. In de hele nacht werden in totaal 1.172 bestuurders en wagens gecontroleerd. (NBA)