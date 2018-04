23 Antwerp-hooligans aangeklaagd 10 april 2018

02u39 0 Antwerpen De stadsderby Antwerp-Beerschot van aanstaande zondag vindt plaats zonder de aanwezigheid van 23 aanhangers van de harde kern van Antwerp. Zij moeten twee dagen later voor de raadkamer verschijnen op verdenking van slagen en verwondingen, vernielingen en bendevorming.

De procureur acht deze groep van 23 verdachten verantwoordelijk voor de aanval op de supportersbussen van Beerschot-Wilrijk op 13 augustus in Mortsel. De recherche van politie Antwerpen verzamelde een hele reeks beelden, onder meer van bewakingscamera's van cafés en banken in de buurt van de markt. Iemand die onmiddellijk door iedereen werd herkend was jeugdtrainer Dieter M. uit Schoten, bekend lid van Antwerp Casual Crew. Hij werd begin oktober als eerste gearresteerd. De weken nadien werden nog een twintigtal verdachten opgepakt. Verschillende verdachten kenden mekaar van de Thing Tong kickboxclub in Antwerpen-Zuid. Onder andere kickboxer Stijn V. werd opgepakt.





De hoofdverdachten zaten in totaal twee maanden in voorarrest en werden in december vrijgelaten. De onderzoeksrechter legde hen wel een stadionverbod op.





De raadkamer beslist volgende week dinsdag of er voldoende aanwijzingen zijn om de 23 te vervolgen voor de strafrechtbank. Het strafproces zal dan allicht na de zomervakantie plaatsvinden. (PLA)