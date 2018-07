22 musea openen opnieuw de deuren 20 juli 2018

Al voor de 14de keer openen zaterdagavond 4 augustus zo'n 22 musea hun deuren voor de Museumnacht.





Ze houden 's nachts hun deuren open en verleiden met een overvloed aan activiteiten en een afterparty in de barokke kerk van AMUZ in de Kammenstraat. Er zijn speed-rondleidingen waarin je in sneltempo de hoogtepunten van het museum ontdekt én een fietstocht met gids voor wie zich graag laat leiden langs verschillende musea.





Je kunt modeltekenen in het MAS of het M HKA of een brief voor je laten schrijven in het Letterenhuis. Voel je een echte archeoloog in het Felixatelier. Beklim de stelling van de portiek in het Rubenshuis en werp een blik op de restauratie. Volg een barokke speurneuzentocht in het Snijders&Rockoxhuis of geniet van het vrij podium in Museum Vleeshuis. Alle musea zijn toegankelijk met één ticket van 9 euro in voorverkoop. Een ticket geeft ook nadien nog de toegang tot een zelf gekozen museum om de collectie ook in daglicht te bekijken. (NBA)