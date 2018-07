22 musea open tijdens Museumnacht 04 juli 2018

De Antwerpse musea houden op zaterdag 4 augustus 's nachts hun deuren open tijdens Museumnacht. Dit jaar zijn er extra activiteiten om nieuwe bezoekers te verwelkomen. Er zijn speedrondleidingen waarin je in sneltempo de hoogtepunten van het museum ontdekt. Musée à volonté is een competitief spel, waarmee je verschillende musea verkent aan de hand van foto-, quiz- en doe-opdrachten. En voor wie zich graag laat leiden, is er de fietstocht met gids.





Stadsverhalen

Een gids neemt je op sleeptouw langs de musea en onderweg vertelt hij zijn favoriete stadsverhalen. In totaal nemen 22 musea deel. Alle info via www.museumnacht.be.





(ADA)