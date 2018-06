210 pv's en 53 arrestaties in 6 maanden in Duinplak 30 juni 2018

02u50 0 Antwerpen Duinplak is na 6 maanden doorgedreven drugscontroles opgekuist, klinkt het bij de politie. Er werden maar liefst 210 pv's opgemaakt en 53 arrestaties uitgevoerd.

Duinplak is het pleintje op de hoek van de Lange Zavelstraat en de Duinstraat, op de grens van de wijken Seefhoek en Stuivenberg. Het speeltuintje voor kinderen tot 7 jaar is eind vorig jaar vernieuwd. Vlakbij ligt een grote school, een sociaal centrum en een rusthuis. De stad besliste begin dit jaar om komaf te maken met de drugsproblematiek en de politie kreeg een speciale toelating om systematisch iedereen te controleren. En dat levert resultaat; er werden 631 personen en 26 voertuigen gecontroleerd. In totaal werd ook 851 gram marihuana, 97,5 gram cocaïne en 75 gram heroïne gevonden. Er werden 70 gsm's, een wapen en 8.582 euro aan crimineel geld in beslag genomen. "Het feit dat deze actie echt verliep met volle steun vanuit de buurt, toont aan dat bewoners dit crimineel gedrag terecht kotsbeu waren. Dankzij de aanhoudende inspanningen van de wijkpolitie en het drugsteam, geholpen door actieve informatie die vanuit de buurt werd aangeleverd, zien we momenteel een opmerkelijke verbetering op en rondom het plein. Er spelen opnieuw kinderen en het plein krijgt opnieuw zijn rol als versterker van het buurtgevoel", zegt Johan Vermant, woordvoerder voor burgemeester Bart De Wever. (NBA)