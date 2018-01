21-jarige schrijft eerste musical WANNE SYNNAVE SPEELT OOK ZELF MEE IN 'MAGDALENA' DIETER LIZEN

29 januari 2018

02u41 0 Antwerpen Amper 21 jaar is hij en toch schreef student journalistiek Wanne Synnave zopas zijn eerste eigen musical. 'Magdalena' neemt je mee naar het Ierland van de jaren '30 waar ongehoorzame of zwangere meisjes werden gedumpt in kloosters. Onder de tirannie van nonnen moesten ze daar hun zonden 'weg wassen'. Wanne trok zelfs naar Ierland om research te doen voor het verhaal.

In de Academie Muziek en Woord in Berchem wordt dezer dagen druk gerepeteerd voor Magdalena, een gloednieuwe musicalproductie uit de pen van Wanne Synnave (21). De jonge acteur stond al als vijfjarige voor het eerst op de planken en heeft al in heel wat musicals meegespeeld zoals Muerto, The Wave en Beauty & The Beast maar zelf zo'n verhaal en de liedjesteksten schrijven, dat is toch nog iets anders. "We wilden met onze musical- en koorgroep The Singing Factory al langer iets doen met het thema van de meisjeskloosters in Ierland. Maar omdat een echt musicalverhaal daarover nog niet bestond, besloot ik om het dan maar zelf te schrijven."





Tips

Helemaal onbeslagen kwam Wanne niet op het ijs. "Ik heb wel altijd graag geschreven en studeer ook journalistiek, optie radio. Bovendien heb ik heel veel tips gekregen van ervaren collega's uit het musicalwereldje zoals actrice Anne Mie Gils en Sam Verhoeven, die de muziek schreef bij Magdalena", zegt Wanne. Hij heeft ook zijn huiswerk goed gemaakt.





Babylijkjes

"Mijn verhaal is gebaseerd op waargebeurde feiten. In Ierland werden naar schatting 30.000 meisjes die zwanger, ongehoorzaam of gewoon 'te aantrekkelijk voor de jongens' waren, gedumpt in kloosters. Ze werden gedwongen elke dag te werken in de wasserijen die opereerden voor het leger, grote hotelketens en de brouwerij Guinness. Ik heb heel veel documentaires bekeken en in Ierland research gedaan. Mijn verhaal speelt zich dan wel af in de jaren '30, het thema is nog altijd actueel. Pas in 1996 werd het laatste klooster gesloten en in 2014 werden nog 800 babylijkjes ontdekt in een beerput van een klooster, gruwelijke feiten. Pas in 2013 erkende de overheid schoorvoetend haar betrokkenheid."





'Magdalena mag dan al een 'kleinere productie' heten, er doen wel bijna 40 acteurs aan mee. Ann Lauwereins als zuster Margaret en Dieter Troubleyn als eerwaarde Walsh zijn de enige door de wol geverfde musicalsterren, de andere acteurs zijn enthousiaste leden van het koor, allen tussen de 15 en 25 jaar. "Het verhaal draait rond drie jonge meisjes: Rose, Sarah en Emma die elk om verschillende redenen naar de Zusters van Liefdadigheid worden gestuurd. Daar wacht hen een schrikbewind van de nonnen die hen keihard laten werken en pastoors die hun handen niet kunnen thuishouden", zegt Wanne. "Ik speel de rol van Aedan, het vriendje van een van de meisjes die haar wil bevrijden uit het klooster. Er zitten heel wat dramatische scenes in, maar af en toe ook lichtere passages om het niet té zwaar op de hand te maken."





Zuiderpershuis

De live muziek met 6 muzikanten en de originele setting in het industriële interieur van het Zuiderpershuis, maakt het plaatje compleet. "De repetities lopen goed, maar ik ben hypernerveus voor de première. Pas dan zal ik weten of ook het publiek mijn verhaal kan smaken, dus dat is enorm spannend", zegt Wanne. De avant-première van Magdalena is op 1 maart, nadien volgen nog 8 voorstellingen, waarvan 3 voor scholen.