2.800 jongeren op straat voor beter klimaatbeleid ADA

15 maart 2019

13u03 0

In tegenstelling tot de afgelopen weken, verzamelden de Antwerpse klimaatjongeren vandaag en niet op donderdag om te protesteren voor een beter klimaat. Dat heeft alles te maken met de grote nationale betoging die vandaag in Brussel plaatsvindt. ‘s Morgens om 9 uur kwamen de klimaatactivisten samen op het Theaterplein om nadien allemaal richting het Centraal Station te wandelen. Tijdens de mars hadden de jongeren de bekende slogans bij zich als “Nu(l) Klimaatbeleid” en “What do we want? Climate justice!” Bij aanvang van de mars kond de actie rekenen op zo een duizend jongeren maar gaandeweg groeide dat aantal zienderogen. De politie had het over zo een 2.800 milieujongeren. Deze klimaatmars is daarmee meteen ook een van de drukstbezochte in Antwerpen van de afgelopen weken.

Nadien trokken heel wat jongeren met de trein naar Brussel om zich aan te sluiten bij de nationale betoging.