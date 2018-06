2,5 miljoen voor nieuwe infrastructuur BEERSCHOT WILRIJK EN STAD GAAN OLYMPIASTADION MODERNISEREN DAVID ACKE

25 juni 2018

02u34 0 Antwerpen KFCO Beerschot Wilrijk start met ambitie aan het volgende seizoen in 1B. De club investeert samen met de stad Antwerpen een goeie 2,5 miljoen euro in infrastructuur in en rond het stadion. Een nieuw scorebord, led-boarding langs het veld en een upgrade van de tribunes en de loges moeten Beerschot Wilrijk een moderne look geven.

De spelers zijn aan hun voorbereiding begonnen met het oog op het nieuwe voetbalseizoen. Maar ook naast het veld wordt er volop gewerkt. De site rond het stadion krijgt een upgrade, maar ook het stadion wordt onder handen genomen en heeft daar samen met de stad 2,5 miljoen voor over. De club investeert 1,3 miljoen euro. 800.000 euro gaat naar infrastructuurwerken. "Die werken bestaan uit twee luiken. Enerzijds heb je de omgevingswerken. Onder tribune 3 en 4 liep bij regenweer het sanitair en de bar vaak onder water omdat die lager liggen dan de wegenis. Om dat probleem aan te pakken komen er nieuwe rioleringen en worden er extra afvoergoten gelegd. De toegang tot de toiletten krijgen nieuwe klinkers", vertelt woordvoerder Sven Van den Abbeele. Anderzijds wordt er geïnvesteerd in binnenwerken. Deze situeren zich voornamelijk in de ruimtes onder de hoofdtribune. "Loge 1 en loge 19 krijgen een rechtstreekse verbinding naar de buitentribunes. Daarnaast wordt er nieuw parket gelegd en wordt de ruimte anders ingericht. Hier en daar verdwijnt er een muur en komt er eentje bij. Verder gaan we alle stoeltjes van de buitentribunes controleren. Diegenen die versleten zijn, zullen worden vervangen", aldus Van den Abbeele. Ook bar Pijp, het VOS Café en Club 155 worden aangepakt. Daar komen onder andere nieuwe togen en meubels én krijgt de vestiaire een upgrade. "Deze werken zullen klaar zijn tegen de start van het nieuwe seizoen."





Nieuw scorebord

Daarnaast investeerde de club nog eens 500.000 euro in de aankoop van onder andere een nieuw scorebord. Op dat bord van 24 vierkante meter zal wedstrijdinformatie getoond worden, maar het zal ook dienst kunnen doen voor commerciële doeleinden. Langs één lengte en de twee breedtes van het veld komt een LED-boarding. "Het geeft onze partners de kans op een opvallende manier visibiliteit te krijgen in het stadion. De dynamische en kleurrijke advertentie zal in het oog springen bij de fans in het stadion en bij de TV-kijkers", vertelt de woordvoerder. Daarnaast voert de club een Cashless Payment system in. Daardoor zullen supporters niet meer met bonnetjes moeten betalen; maar met een speciale kaart die ze thuis kunnen opladen met geld. Er komen ook nieuwe toegangspoortjes. Tot slot investeert de stad Antwerpen nog eens 1,2 miljoen euro in werken die het voor de supporters aangenamer moeten maken rond het stadion. Rond het stadion wordt nieuw asfalt aangebracht en krijgt de parking een upgrade. Er zal meer groen zijn en ietsje meer parkeerplaats.





"Met deze investeringen willen we de frisse en dynamische wind die door de club waait dankzij de nieuwe investeerders omzetten in een gemoderniseerd stadion. We zijn ambitieus voor komend seizoen. Met een club als KV Mechelen in 1B moet je dat ook zijn", besluit Van den Abbeele.