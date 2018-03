2,5 miljoen euro voor 'Huize Herbosch' ICONISCH HERENHUIS EINDELIJK VERKOCHT JONATHAN BERNAERTS

14 maart 2018

02u44 0 Antwerpen Na decennialange leegstand is het iconische Huize Herbosch (ooit bedoeld als gouverneurswoning) aan het Albertpark voor een slordige 2,5 miljoen euro verkocht. Het herenhuis, met 20 vertrekken en een parktuin van 7.000 vierkante meter, komt in privéhanden. De koper - een Antwerpenaar - wenst voorlopig anoniem te blijven.

Meer dan drie jaar heeft Huize Herbosch, het iconische pand naast het provinciehuis aan de Koningin Elisabethlei, officieel te koop gestaan. Gebrek aan interesse was niet het probleem: er werden met verscheidene kandidaten verregaande gesprekken gevoerd. Wel het feit dat het eclectische herenhuis (inclusief de parktuin) door de Vlaamse overheid als monument is beschermd - en er dus strenge erfgoedregels gelden - deed kandidaat-kopers afhaken.





Vastgoedkantoor CBRE kon onlangs dan toch een doorbraak in het dossier forceren. De koper uit het Antwerpse, zou voor het iconische pand een slordige 2,5 miljoen euro hebben neergeteld. Over de plannen met Huize Herbosch is nog niets bekend. In principe is er veel mogelijk: het Ruimtelijke Uitvoeringsplan (RUP) schrijft voor dat 50 procent woonfunctie is, in de andere 50 procent kan kantoor, winkel, horeca of iets anders komen. Dat was wel anders ten tijde van het vroegere RUP, toen de site de functie 'openbaar nut' had en er bijvoorbeeld een bibliotheek of een museum moest komen.





De kersverse eigenaar - een Antwerpenaar - wenst voorlopig anoniem blijven. "De koper heeft om discretie gevraagd en dat respecteren we", zegt Alexander Kortleve van CBRE. "De nieuwe eigenaar is geen vastgoedontwikkelaar, die het pand uit puur winstbejag heeft gekocht. In tegendeel: het is iemand die van de restauratie een langetermijnproject wil maken. De koper is gepassioneerd en wil zijn verdere leven aan Huize Herbosch wijden. Binnen afzienbare tijd is het spookhuis, zoals je het pand nu kan noemen, weer in volle glorie hersteld."





Premies

Volgens Kortleve wacht de nieuwe eigenaar nog een heleboel werk. "Hij moet eerst, samen met een architect, plannen opstellen en die daarna voorleggen aan de diensten van Onroerend Erfgoed. Omdat Huize Herbosch beschermd is kunnen bij restauratiewerk premies toegekend worden."





Huize Herbosch werd in 1912 gebouwd door architect Joseph Hertogs in opdracht van de familie Von der Becke, een Duitse handelsfamilie. Hertogs trok een eclectisch herenhuis op, in de lijn van de andere statige herenhuizen die destijds de buurt van het Albertpark domineerden. In 1937 wisselde de woning van eigenaar. Scheepsbouwer Herbosch kwam er wonen, en verrijkte het pand met een indrukwekkende kunstverzameling. Het was ook toen dat de woning de naam "Huize Herbosch" kreeg.





Het zou dan nog 36 jaar duren, tot in 1963, voor de Belgische staat het huis verwierf, met de bedoeling er de ambtswoning van de gouverneur van te maken. Alleen bleken tussen droom en daad wetten en praktische bezwaren in de weg te staan. Nooit zou er een gouverneur in de gouverneurswoning wonen.





Krakers

In 1991, toen de woning al flink vervallen was, bood de staat de woning opnieuw te koop aan. De provincie was kandidaat, maar greep ernaast. Meer geluk had een Nederlandse vastgoedmakelaar. Het provinciebestuur was verbitterd en bleef proberen om het pand te verwerven, maar zou daar nooit in slagen.





De Nederlanders probeerden Huize Herbosch al snel van de hand te doen. Maar dat liep allesbehalve vlot. Huize Herbosch verloederde verder. Vanaf 2004 tot ongeveer 2011 maakten krakers van het pand hun thuisbasis.