19-jarige verdachte werkt mee aan moordonderzoek Leo 13 juni 2018

De 19-jarige Roemeense verdachte die is aangehouden voor de moord op Leo Van Rentergem (59), werkt mee aan het onderzoek. De man heeft verklaringen afgelegd, zodat de speurders verder kunnen in hun onderzoek. Dat zei zijn advocate Chantal Van den Bosch dinsdagmorgen na afloop van de raadkamer. De twee verdachten werden vrijdagochtend gearresteerd en later op de avond aangehouden. De raadkamer besliste gisteren hun aanhouding met een maand te verlengen. Volgens hun advocaten zullen de twee mannen geen beroep aantekenen tegen deze beslissing.





Chantal Van den Bosch: "Mijn cliënt wil het onderzoek vooruithelpen en heeft daarom verklaringen afgelegd." Ook advocate Avelien Van der Veken, die de 40-jarige Roemeense medeverdachte verdedigt, gaat niet in beroep tegen de verdere opsluiting. Leo Van Rentergem ontmoette zijn moordenaars in de omgeving van het Astridplein. Daar hangen vaak buitenlandse mannen rond die tegen betaling hun diensten aan oudere homo's aanbieden. Twee Roemeense mannen gingen met Leo naar zijn huis in de Confortalei in Deurne en wurgden hem daar. Daarna gingen ze er met zijn bezittingen vandoor. (PLA)