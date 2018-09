19-jarige opgepakt na steekpartij 03 september 2018

Een 19-jarige jongeman uit Deurne is zondagmiddag gearresteerd toen hij thuiskwam. Hij wordt ervan verdacht zondagochtend een andere jongere te hebben neergestoken in de buurt van discotheek Ikon aan het Straatsburgdok. De politie kwam de feiten eerder toevallig op het spoor. Een patrouille merkte rond 7 uur 's morgens een kleine wagen op die zigzaggend over de baan reed. De wagen werd aan de kant gezet. Op de passagierszetel zaten twee jongemannen waarvan één hevig bloedde. Hij had messteken opgelopen en was in kritieke toestand. De hulpdiensten kwamen erbij en de jongeman kon worden gereanimeerd. Hij werd zwaar gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De vrienden van de gewonde man vertelden dat er een incident was geweest met een andere groep jongeren in discotheek Ikon. Eenmaal buiten werden de jongeren aangevallen en trok iemand een mes. Dat bleek de 19-jarige uit Deurne te zijn. Het Snelle Respons Team hield discreet toezicht aan de woning van de man. Toen hij zondagmiddag thuiskwam, werd hij gearresteerd. (PLA)