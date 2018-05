184 moskeestewards tegen overlast tijdens ramadan 16 mei 2018

02u47 0

45 Antwerpse moskeeën zetten dit jaar tijdens de ramadan in totaal 184 moskeestewards in om mogelijke overlast rond drukbezochte moskeeën te vermijden. Dat zijn er elf meer dan vorig jaar. De stewards zijn het aanspreekpunt voor buurtbewoners bij geluids-, parkeer- en andere overlast.





Moskeestewards zijn bestuursleden of leden van de moskee. Voor en na het gebed op vrijdag, feestdagen en gedurende de hele periode van de ramadan houden ze vrijwillig toezicht aan de deuren van de moskee. Ze spreken bezoekers aan op hun verantwoordelijkheid tegenover de buren en vragen bijvoorbeeld om niet te blijven napraten aan de ingang om zo geluidsoverlast in te perken. De stewards staan in nauw contact met de stad, de lokale politie en de moskeeën waar vorig jaar overlast werd vastgesteld. Alle moskeestewards zijn Nederlandstalig en hebben een EHBO-opleiding gevolgd zodat ze ook eerste hulp kunnen bieden bij ongevallen. De ramadan vindt dit jaar plaats van 16 mei tot 14 juni. (ADA)