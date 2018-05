180 kinderen sluiten kunstproject feestelijk af 18 mei 2018

Medewerkers van BOS+, MUS-E Belgium en het Middelheimmuseum verzamelden samen met meer dan 180 kinderen voor een groot feest in het Beeldenpark. Het voorbije schooljaar werkten zij samen aan het project 'Kleur het Bos van je Dromen', dat natuur- en milieuthema's via kunstwerken in de klas brengt. Gisteren werd er nog eenmaal gespeeld, gezongen en gedanst, en er was ruimte om de werken uit de ateliers aan elkaar te tonen. Voor de organisatoren stopt het hier nog niet. De rondleiding 'Natuur en Kunst' wordt opgenomen in het museumaanbod voor scholen. Het project zelf trekt volgend jaar naar Turnhout. (ADA)