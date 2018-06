18 projecten maken Ring leefbaarder VLAAMSE REGERING, STAD EN HAVEN KEUREN OVERKAPPINGEN, GROENE LONGEN EN FIETSBRUGGEN GOED PHILIPPE TRUYTS

26 juni 2018

02u48 0 Antwerpen De omgeving van de Antwerpse ring zal er over een jaar of zeven héél anders uitzien. Naast 3,25 kilometer overkapping (zeven als je er de ondertunnelde Oosterweelverbinding bijtelt), komen er groene buffers en parken, fietsbruggen én zelfs een zwemvijver aan het Noordkasteel. Prijskaartje: 1,25 miljard euro.

Overkappingsintendant Alexander D'Hooghe trekt binnen enkele maanden een streep onder zijn mandaat. Hij stelde maandag in Brussel met zichtbaar plezier 18 projecten voor die de leefbaarheid voor veel Antwerpenaren moeten opkrikken. Dertien ontwerpen hebben het dus niet gehaald, al belanden er vier nog op de reservebank. Tenminste, als de voorziene 1,25 miljard euro niet is opgebruikt.





De plannen brachten Bart De Wever (N-VA) aan het mijmeren. "Als ik de pijp aan Maarten zal hebben gegeven, zal men mij wellicht herinneren als 'game changer' voor de Antwerpse mobiliteit. De helft van alle bouwkranen staat al in Antwerpen, laat de andere helft maar komen."





Met Manu Claeys (stRaten-generaal), Wim Van Hees (Ademloos) en Peter Vermeulen (Ringland) aan zijn rechterzijde wees De Wever op de grote winst die de 18 projecten betekenen voor kansarmere wijken en districten als Luchtbal, Deurne-Noord, Borgerhout en het Kiel. "Zij betaalden de voorbije 150 jaar de prijs voor de industriële ontwikkeling van de stad."





Overkappingen

Met in totaal 3,25 kilometer overkappingen zal in 2025-2026 op zowat een kwart van de Ring in 2025 een dak liggen. Al moet je dat enigszins nuanceren. Ter hoogte van de Damwijk was al 850 meter overkapping voorzien. Die is niet nieuw. Maar om ze groen in te kleuren, trekt men 15 miljoen euro uit. Op het Kiel wordt de ondertunnelde A12 op de Jan De Voslei 620 meter doorgetrokken. Strikt genomen is dat geen stuk van de Antwerpse ring. Maar voor de omwonenden (Kiel en Tentoonstellingswijk) is de leefbaarheidswinst aanzienlijk. Technisch belooft het wel uitdagend te worden, zo erkent intendant D'Hooghe. De 'spaghettiknoop' op het Kiel moet worden heraangelegd en er is nog geen ontwerp. "Een timing durf ik dan ook niet te geven." Een raming wel: 145 miljoen euro.





We springen dan even naar het noorden van de stad. Nabij het station Luchtbal en de Groenendaallaan komt een overkapping van 850 meter. Het wordt meteen het duurste van de 18 projecten. Raming: 368 miljoen euro. De al geplande kap ter hoogte van het Sportpaleis wordt uitgebreid. Zo ontstaat een verbinding tussen de Damwijk en de Deurnese wijk Kronenburg. De evenementenzone rond het Sportpaleis gaat veel beter toegankelijk zijn. Kost: 147 miljoen euro.





Een speciale vermelding verdient de groene 'passerelle' over de Ring tussen Hof Ter Lo in Borgerhout en het Rivierenhof in Deurne. Véél breder dan een brug, want bijna 100 meter. "Noem het een smaakmaker voor een latere, veel grotere overkapping", zegt Manu Claeys. Goedkoop is het niet: 122 miljoen euro.





Een beperkt 'dak' is dat op de op- en afritten ter hoogte van de Ten Eekhovelei in Deurne, hooguit enkele tientallen meter. Goed voor een uitgave van 63 miljoen euro. Alles samen slokken de overkappingen dus 845 miljoen euro op. "Twee derde van het totale budget, wat ook ons doel was", zegt Claeys.





Fietsbruggen

"De Fiets-Wapper", zo noemt minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) het bouwwerk al. Antwerpen krijgt in het zuiden van de stad een fietsbrug (49 miljoen euro). Op Linkeroever wordt het fietsnetwerk voltooid met een fietsbrug over de E17. Er ontstaat een verbinding tussen Burchtse Weel en Galgenweel.





Groene longen

Voor een volledig overzicht verwijzen we u graag door naar www.overdering.be , maar we geven alvast de belangrijkste groene projecten.





Het Noordkasteel mag uitkijken naar een zwemvijver. Dat zal de oudere Antwerpenaren doen terugdenken aan de gouden tijden van het 'Sint-Anneke' van rechteroever. Berchem moet nog heel wat jaren wachten op een overkapping, maar langs de ring gaat men wel een snoer van groene buffers en fietspaden aanleggen. Die vergroening wordt doorgetrokken in het zuiden van de stad en in Wilrijk.





Zwijndrecht en Linkeroever krijgt de beloofde geluidsreductie van 10 decibel.





De 18 projecten worden meegenomen in de bouwvergunning voor de Oosterweelverbinding. De Vlaamse regering hoopt die begin 2019 op zak te hebben.