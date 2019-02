18 bestuurders beboet in fietsstraten Sander Bral

18 februari 2019

Het verkeersondersteuningsteam van de regio City controleerde maandagochtend tijdens de spits in de Rotterdamstraat in Antwerpen-Noord en de Kattenberg in Borgerhout. Dat zijn twee fietsstraten. Er werd gekeken of de automobilisten de regels van een fietsstraat respecteerden. Tijdens de actie werden achttien bestuurders beboet omdat ze een fietser inhaalden, wat niet is toegelaten in een fietsstraat. Van twee wagens was de keuring vervallen. Eén bestuurder negeerde een verkeersbord verboden richting. Drie fietsers kregen een boete omdat ze zonder verlichting rondfietsten.