18.000 flessen van De Poldernaar onder de hamer 24 april 2018

02u46 0 Antwerpen De voorraad van de failliete drankenhandel De Poldernaar gaat onder de hamer. Goed voor 18.000 flessen sterke drank. "Een unieke kans, want de taksen op drank swingen in ons land de pan uit." De veiling loopt nu donderdag af.

Eind vorig jaar werd de vennootschap van de bekende drankenhandel aan de Kloosterstraat failliet verklaard. Nu verkoopt veilinghuis Moyersoen de voorraad van meer dan 18.000 flessen. "Er zitten exclusieve exemplaren tussen, zoals een Remy Martin Cognac Louis XIII. In de winkel betaal je 2.400 euro, op de veiling opent deze aan 390 euro", zegt Matt Lafère van Moyersoen. "Ook onder hamer: onder meer 450 verschillende flessen whisky, 100 soorten rum, 70 soorten gin, calvados, armagnac, cognac en eau de vie."





Ook stond De Poldernaar bekend om hun dranken van eigen makelij: Vieux d'Anvers, Oude Beste, Elixir De Poldernaar en Polderjongens. "De recepten, authentieke kratten, flessen en stookketel worden eveneens verkocht."





De Poldernaar is een begrip. Behalve de drankenhandel was er ook de likeurstokerij, opgericht in 1903 door Felix Van Rillaer. Hij begon met het stoken van Antwerpse jenever en voegde later ook een Elixir d'Anvers - 'Elixir De Poldernaar' - toe aan het gamma. De laatste uitbaters - vierde en vijfde generatie Van Rillaer - stookten nog altijd. Sommigen zijn erkend als Vlaams streekproduct. (BJS)