175 bestuurders op de bon tijdens flitsmarathon Sander Bral

04 april 2019

10u28 0 Antwerpen Tijdens de internationale flitsmarathon van woensdag moest de politie in Antwerpen 175 hardrijders op de bon slingeren. 3.680 wagens werden gecontroleerd op snelheid door mobiele camera’s. Eén snelheidsduivel reed zelfs 94 kilometer per uur in een straat waar 50 de limiet is.

De controles kaderden in een Europese actie waaraan 26 Europese landen deelnamen. De verschillende politiekorpsen willen met dat soort acties vooral sensibiliseren en niet in de mensen hun zakken zitten. Om die reden werd de 24 uur durende flitsmarathon ruim op voorhand aangekondigd.

In Antwerpen liepen 175 van 3.680 bestuurders tegen de lamp. De zwaarste voet van de stad was van een bestuurder die 94 km/u reed in een zone 50. Hij zal zijn actie later mogen gaan uitleggen aan justitie.