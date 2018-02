17 kandidaat-chauffeurs veroordeeld voor gesjoemel CELSTRAFFEN TOT 8 MAANDEN VOOR FRAUDE MET RIJBEWIJZEN JONATHAN BERNAERTS

20 februari 2018

02u53 0 Antwerpen De Antwerpse strafrechter heeft een eerste reeks vonnissen geveld in de zaak rond de sjoemelrijbewijzen. Van de 80 gedagvaarde kandidaat-chauffeurs zijn er gisteren 17 veroordeeld. De rest volgt de komende weken. De straffen variëren tussen 8 maanden effectief en een opschorting, gekoppeld aan een verplichte verkeerscursus bij VIAS.

"De feiten getuigen van een frauduleuze ingesteldheid en van een totaal gebrek aan normbesef. De beklaagden bestuurden een voertuig, zonder dat ze daarvoor een opleiding hadden genoten. Ze zijn een groot gevaar voor de verkeersveiligheid."





Met die woorden veroordeelde de Antwerpse strafrechter gisteren 17 personen die door het parket waren gedagvaard omdat ze bij de inmiddels opgedoekte rijschool Rijbewijs in Borgerhout een vals bekwaamheidsattest kochten. Volgens de rechter hebben de beklaagden zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte en het gebruik van valse stukken. Hun straffen variëren tussen 8 maanden effectieve celstraf en een opschorting, gekoppeld aan een verplichte cursus bij het verkeersveiligheidsinstituut VIAS. In de zaak rond de sjoemelrijbewijzen staan in totaal 80 kandidaat-chauffeurs terecht. De komende weken worden nog tientallen personen berecht.





Vals attest

Eind december 2015 kwam aan het licht dat 153 personen bij de stad Antwerpen met een vals attest een voorlopig rijbewijs waren komen afhalen. Velen gaven toe dat ze voor de bekwaamheidsattesten hadden betaald. 250, 400, 750 of 900 euro, de prijzen varieerden van klant tot klant. De kopers hoefden geen rijlessen te volgen, maar kregen wel een bekwaamheidsattest waarop vermeld stond dat ze twintig uur rijles hadden gevolgd.





Rijschool

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is tevreden dat de sjoemelende chauffeurs nu een veroordeling oplopen. Weyts: "Ik vind het positief dat er een duidelijk signaal komt van justitie dat wanneer je de boel probeert te bedotten, je er bekaaid van afkomt. Dat geldt zowel voor de rijsholen zelf als voor de kandidaat-chauffeurs die zo idioot waren om te denken dat ze de boel konden bedotten."





Weyts wil nu de rijbewijzen van de veroordeelde chauffeurs intrekken. Echter, hij kan dat niet zelf beslissen. "Door de bevoegdheidsversnippering kan ik de rijbewijzen niet zelf intrekken", zegt Weyts. "Ik moet dat vragen aan mijn collega Bellot en ik hoop dat die dan ook snel zal optreden."





Receptioniste

Het parket ging, naast de kopers, ook achter rijschool Rijbewijs aan omdat het in totaal zo'n 300 valse attesten zou hebben uitgereikt. Op 23 mei wordt het proces gevoerd tegen R.N., de 35-jarige receptioniste van de rijschool. De vrouw zat achter de receptie en reikte de documenten uit. Ze ontkent dat ze valsheid pleegde.





Een aantal kopers stelt zich burgerlijke partij op het proces tegen de rijschool omdat ze vinden dat ze zijn opgelicht. Ook de stad Antwerpen, die nietsvermoedend voorlopige rijbewijzen uitreikte, en de administratie van minister Weyts zullen aan de rechtbank een schadevergoeding vragen.





Het vervalsen van bekwaamheidsattesten is intussen moeilijker geworden, zegt Weyts. "Ik heb de controles in de rijschoolsector opgedreven. Dankzij de verdubbeling van ons inspectieteam, halen we die rotte appels uit de mand."