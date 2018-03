17-jarige overvaller weer geweigerd in Everberg 30 maart 2018

Een 17-jarige jongen die vorige week een apotheek in Hoboken had overvallen, is opnieuw geweigerd bij de gesloten instelling van Everberg. De jongen moest zich gistermiddag aanbieden in het hof van beroep. Daar werd hij gearresteerd zodat de procureur kon informeren of er nu wél plaats was in Everberg. Negatief, en dus mocht de jongeman met zijn moeder terug naar huis.

Het Antwerpse parket blijft de jongen verder opvolgen. Toch hadden alle betrokkenen liever gehad dat de 17-jarige veelpleger minstens 5 dagen in de gesloten instelling van Everberg zou worden opgesloten. Die sanctie had de rechter vorige week opgelegd nadat de jongeman was betrapt bij een overval op een apotheek in Hoboken. De politie haalde een krachttoer uit om de jongen in te rekenen. Speurders vielen zijn schuiloord binnen maar de jongeman ontsnapte langs een dakraam. De politiehelikopter werd ingeschakeld en er kwam ook een brandweerkraan aan te pas om de vluchtende jongen in te rekenen. De jeugdrechter stuurde hem dan voor minstens vijf dagen naar Everberg. Dat was het enige wat overbleef want de jongeman was eind december al ontsnapt uit de gesloten instelling van Mol. Everberg liet weten dat er geen plaats was. Advocate Chantal Van den Bossche: "Ik ben in beroep gegaan tegen de opsluiting in Everberg, vooral als statement. Zo wordt ook het hof van beroep en het parket-generaal geconfronteerd met het plaatstekort voor minderjarigen." Het parket laat weten dat de minderjarige wordt opgevolgd en zodra er plaats is in Everberg, thuis zal worden opgepakt. (PLA)