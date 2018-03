17-jarige met CO-intoxicatie naar ziekenhuis 29 maart 2018

Aan de VIIde-Olympiadelaan op het Kiel moest in de nacht van dinsdag op woensdag een pand ontruimd worden omwille van CO-gevaar.





Een 17-jarige jongen werd tijdens het douchen onwel en verloor het bewustzijn. Toen de moeder merkte dat haar oudste zoon al opmerkelijk lang onder de douche stond, werd ze ongerust. Omdat ze de deur van de badkamer niet open kreeg en geen reactie kreeg van haar zoon, verwittigde ze de hulpdiensten.





In het appartement werden hoge CO-waarden opgemeten. De vader, de moeder en hun twee andere zonen kregen zuurstof toegediend. De 17-jarige zoon werd met spoed naar het ziekenhuis overgebracht voor verzorging.





De boiler werd uitgeschakeld in afwachting van een onderhoud en een wettelijke keuring. (BSB)





