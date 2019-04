17-jarige breekt 8 keer binnen in serviceflats Jan Aelberts

05 april 2019

13u37 0 Antwerpen De Antwerpse politie heeft een 17-jarige jongen opgepakt die minstens acht keer ingebroken heeft in serviceflats in Deurne. Hij werd voorgeleid bij de jeugdrechter en is geplaatst in een gesloten instelling in Everberg, deelgemeente van het Vlaams-Brabantse Kortenberg.

De eerste inbraken dateren van eind februari in de buurt van het Deurnese Bosuilplein. Met de arrestatie komt daar nu hopelijk een einde aan. De tiener werd gepakt nadat bewakingscamera’s hem konden filmen in een nachtwinkel. Daar betaalde hij met een bankkaart die hij eerder buit had gemaakt in één van de serviceflats. Hij staat ter verdenking van acht inbraken, twee autodiefstallen en het gebruik van de gestolen bankkaart. Mogelijk heeft hij nog meer feiten op zijn conto.