17 eigendommen eerlijk gekocht RECHTER MAAKT GEHAKT VAN WITWASDOSSIER ROND DRUGGELD PATRICK LEFELON

07 februari 2018

03u00 0 Antwerpen De Antwerpse rechtbank heeft vastgoedbaron Jamal El B. (40) over de hele lijn vrijgesproken. Hij heeft zijn zeventien eigendommen niet met crimineel geld betaald. De federale politie vermoedde dat Jamal El B. het druggeld van zijn broers hielp witwassen. "Dat kan niet bewezen worden op basis van dit onderzoek vol onvolkomenheden", zo besluiten de rechters.

De Antwerpse procureur was vijf jaar geleden een witwasonderzoek gestart na een tip van de Cel voor Financiële Informatie (CFI). Jamal El B. had een patrimonium met zeventien opbrengsteigendommen aangekocht, gerenoveerd, doorverkocht of verhuurd. Volgens de procureur had Jamal El B. daarbij 1,33 miljoen meer uitgegeven dan hij aan inkomsten had binnengekregen.





De aanklager hoefde niet lang na te denken over de herkomst van die 1,33 miljoen euro. Een broer van Jamal was recent tot zeven jaar veroordeeld en een andere broer was na enkele veroordelingen in drugzaken naar Dubai gevlucht.





Ex-politieman

Advocaat John Maes schakelde op vraag van Jamal El B. het financieel onderzoeksbureau I-Force in van gewezen politiespeurder Bart De Bie. Hij zette zijn vroegere collega's van de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) in hun hemd met een vuistdik rapport. De rechtbank heeft meer vertrouwen in dat rapport dan in het onvolledige onderzoek van de FGP. In hun vonnis zeggen de rechters : "Dit gerechtelijk onderzoek bevat talrijke leemten, onjuistheden, onvolkomenheden en onduidelijkheden. Wij verwijzen naar de relevante bijkomende onderzoeken die niet zijn uitgevoerd, naar de dubbeltellingen, naar de onvoldoende objectieve berekening van verbouwingskosten en naar de relevante cijfers die niet in aanmerking werden genomen."





Zo hadden de speurders geen rekening gehouden met het loon van de echtgenote van Jamal El B. Huurinkomsten waren onderschat. Leningen van een achteroom waren nooit meegerekend en verbouwingskosten waren maar even met 300.000 euro overschat.





Kortom, de rekening klopte langs geen kanten en dus werd Jamal El B. over de hele lijn vrijgesproken. De procureur had dertig maanden cel gevorderd.





"Wilden mij pakken"

Jamal El B.: "Ik heb dagen wakker gelegen van deze rechtszaak. De politie probeert mijn familieleden die in drugshandel betrokken zijn, te treffen door mij aan te pakken. Ik heb niets met drugs te maken en de rechtbank heeft dat zwart op wit bevestigd. De speurders van FGP hebben er een boeltje van gemaakt. Al mijn opmerkingen tijdens de ondervraging zijn van tafel geveegd. Zij wilden mij absoluut pakken."





Voor advocaat John Maes is dit al de tweede vrijspraak in een witwasdossier in korte tijd. Ook de familie Marzouk ging eind 2016 vrijuit na een zwaar financieel onderzoek. De procureur beweerde toen dat de familie zeven huizen had gekocht met crimineel geld. Ook toen veegde de rechtbank die beschuldiging van tafel. De aanklager heeft beroep aangetekend tegen deze vrijspraak.





Advocaat John Maes: "Ik stel mij grote vragen bij de lichtzinnige manier waarop de gerechtelijke politie dit soort financiële onderzoeken voert. Wat als mijn cliënten geen deskundige hadden ingeschakeld? Zouden zij dan wél veroordeeld zijn? Dan dreigen wij af te glijden naar klassejustitie."