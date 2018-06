16 scholen krijgen gratis luchtzuivering STAD TREKT 250.000 EURO UIT, MAAR CAFÉ FILTRÉ VINDT PLAN ONVOLDOENDE DIETER LIZEN

09 juni 2018

02u59 0 Antwerpen 16 scholen kunnen aanspraak maken op de volledige terugbetaling van een luchtzuiveringsinstallatie. De stad trok hiervoor 250.000 euro uit. De ouders van scholieren die wekelijks protesteren met Café Filtré, vinden evenwel dat de stad dweilt met de kraan open. Ze hielden een voetbalmatch tegen politici aan basisschool Evenaar.

De lucht in en rond Antwerpse scholen is dermate slecht dat de stad recent twee beslissingen nam. Ten eerste: geen nieuwe scholen in zones waar de hoeveelheid schadelijke stikstofdioxide de Europese normen flink overschrijdt (minstens 42 microgram stikstofdioxide per kubieke meter). Ten tweede: subsidies voor Antwerpse scholen die in zones liggen die net niet voldoen aan de wettelijke EU-norm (40 microgram). 16 scholen kunnen nu een bezoek van een expert aanvragen. Die gaat dan bekijken hoe de lucht in de school kwalitatief verbeterd kan worden, door bijvoorbeeld de installatie van een luchtzuiveringssysteem of een andere inrichting of gebruik van bepaalde gebouwen. De stad betaalt vervolgens de installaties en de expertisekosten volledig terug.





Op de lijst van 16 scholen staan vijf scholen in Borgerhout, vier in Berchem, twee in Wilrijk, vier op het Kiel en één in Deurne. Bijna allemaal liggen ze vlak bij een drukke invalsweg zoals de Turnhoutsebaan, de A12, de Ring of de Singel. Het Koninklijk Atheneum van Berchem ligt vlak naast de Singel en de Ring, op elke luchtmetingskaart pal in de rode zone. Waarnemend directeur Nikei De Pooter is blij dat zijn school op de lijst staat. "In de nieuwbouw van onze lagere school De Kring in dezelfde straat hebben we zelf al zo'n installatie gezet", zegt De Pooter.





Eerste stap

"Luchtverontreiniging leeft heel erg bij de ouders en leerlingen. De stad neemt hier zeker een eerste stap in de goede richting, maar in dit verhaal moeten ook de oorzaken worden aangepakt." De school voor Schoonheidszorgen Denise Gresiac aan de Koninklijke Laan in Berchem prijkt ook op de lijst. Directrice Nancy Bal ziet wel al enkele praktische moeilijkheden. "We zijn een kleine school met 180 leerlingen, verdeeld over vier herenhuizen. Ik vraag me af of we dan vier installaties moeten gaan aanschaffen?" Voor heel wat ouders gaan de installaties in scholen niet ver genoeg. Café Filtré organiseerde aan basisschool Evenaar alvast een voetbalmatch tegen politici, onder wie Nahima Lanjri, Tom Meeuws, Peter Mertens, Philippe De Backer en Claude Marinower en schijnburgemeester Geert Beullens als scheidsrechter. "Met de match willen we onderstrepen dat deze maatregel helemaal niets doet aan de oorzaak van het probleem, namelijk dat er te veel auto's in de stad rondrijden. Wij pleiten voor verkeersvrije schoolstraten aan élke school", zegt Toon Callier, 'kartrekker' bij Café Filtré. Maandag staat er alvast een overleg gepland met Antwerps districtsvoorzitter Paul Cordy (N-VA) om de situatie te verbeteren.