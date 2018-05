16-jarige Sukaina al langer dan een maand vermist 02 mei 2018

Child Focus is op zoek naar de 16-jarige Sukaina Choukair uit Antwerpen. Ze is al vermist sinds zondag 25 maart, wanneer ze voor het laatst werd gezien in Antwerpen. Child Focus is al een maand in alle discretie op zoek naar het meisje. Die zoektocht leverde niks op waardoor in samenspraak met de politie beslist werd om een opsporingsbericht te lanceren. Sukaina Choukair is zestien jaar oud en is 1m65 lang. Ze is normaal gebouwd, heeft bruine ogen en lang bruin golvend haar. Op het moment van haar verdwijning droeg ze zwarte sportschoenen. Wie meer weet over deze verdwijning, kan Child Focus contacteren via het gratis telefoonnumer 116 000, dat dag en nacht bereikbaar is. (BSB)