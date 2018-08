150 weesfietsen weggehaald onder station 31 augustus 2018

02u23 0 Antwerpen 150 weesfietsen zijn maandag en dinsdag weggehaald uit de fietsenstallingen onder het Astridplein en het Kievitplein. Dat zijn fietsen die op een openbare plaats staan, lange tijd niet gebruikt zijn en waarvan de eigenaar onbekend is.

Sommige zijn verwaarloosde wrakken, andere gestolen of gewoon amper benut. Ze nemen in de stallingen de plaats in van fietsen die wel regelmatig gebruikt worden en daarom houdt de stad twee tot drie keer per jaar een sweep-actie om de fietsenstallingen weer een stukje leger te maken. "Er zijn 150 fietsen weggehaald uit de twee stallingen", zegt Mahmoud, medewerker van het Fietspunt Centraal-Station. "Al op 18 juli werden alle fietsen die er langer dan twee weken stonden, gelabeld met een waarschuwing. Tweewielers die nadien toch nog bleven staan, kregen een tweede label om. Als de fiets ook na die tweede waarschuwing niet verplaatst werd, haalden de stadsdiensten de tweewieler weg."





Wie zijn fiets nu kwijt is, hoeft niet te wanhopen, maar kan binnen enkele dagen eens kijken tussen de foto's op www.gevondenfietsen.be. Alle weggehaalde stuks worden gefotografeerd en op die site geplaatst. Daar kan je je op basis van het graveringsnummer, het merk, de kleur en het type als rechtmatige eigenaar melden. Kosten zijn er niet aan verbonden, behalve dan de vervanging van het doorgeslepen slot. (DILA)