150 sociale huurders zijn voor deel eigenaar woning 16 februari 2018

Sinds de nieuwe wetgeving rond sociale woningen van kracht is, werden er 27 mensen betrapt die eigenaar zijn van een andere woning en 150 mensen die voor een deel eigenaar van een ander pand zijn. De stad zal met die mensen een gesprek opstarten.





Sinds 1 februari zijn er aantal nieuwe regels in voege om in een sociale huurwoning te verblijven. Je mag onder andere geen andere eigendom bezitten, ook niet half. Vooral voor die laatste categorie is het nu zoeken naar een oplossing. "We kennen gevallen waar er een sociale huurder van de Silvertops voor de helft eigenaar was van twee appartementsblokken in Kapellen, twee huizen, een garagecomplex en een pand op de Oude Koornmarkt. Goed voor een kadastraal inkomen van 20.000 euro. Dergelijke zaken waren tot voor kort perfect legaal maar nu komt daar een einde aan", vertelt Michaël Lescroart, woordvoerder van Woonhaven-voorzitter Fons Duchateau. "Er zijn natuurlijk ook andere gevallen waar een sociale huurder voor één kwart eigenaar is van een pand dat niets waard is, in dergelijke gevallen worden er oplossingen gezocht. We zitten met al die 150 mensen samen om een oplossing te vinden. De 27 mensen die volledig eigenaar waren van een ander pand, werden wel uit hun sociale woning gezet."





Iedereen die sinds 1 februari instroomt heeft niet langer levenslang een sociale woning, nu zijn de contracten op drie jaar gezet. "Tot voor kort was een sociale woning een permanent verworven recht, ongeacht de persoonlijke situatie. Ook de mensen met gezinnen die steeds groter woonden en uiteindelijk met twee achterbleven, konden in hun grote woningen blijven. Vooral daar zit de winst van de nieuwe wetgeving. Nu kunnen we de wachtlijsten vlotter wegwerken en gezinnen beter matchen met de juiste sociale woning." (NBA)