150 mopshondjes palmen restaurant in 12 maart 2018

02u42 0 Antwerpen Liefhebbers van mopshonden zakten zondag massaal af naar restaurant De Natie, waar het eerste Antwerpse pug-event werd gehouden. Met 300 baasjes en hondenliefhebbers en 150 mopshondjes zat de 'Pugathering' al sinds half februari vol.

De droom van menig hondenliefhebber: een café vol schattige mopshondjes oftewel pugs. In landen zoals China en de Verenigde Staten is het een waar fenomeen, maar ook in Europa schieten dierencafés als paddenstoelen uit de grond.





In Antwerpen zag initiatiefnemer Thomas Guinée - die eigenlijk allergisch aan de beestjes is - het gat in de markt. Hij besloot om restaurant De Natie zondag om te dopen naar de 'Pugathering'. "Om mijn lief te verrassen, besloot ik een kleinschalig evenement te organiseren. Als Valentijnscadeau wilde ik eigenlijk een twintigtal mopshondjes samen krijgen."





Het evenement van Thomas ging in een mum van tijd viraal. "Door de massale interesse pak ik het iets professioneler aan", zegt hij. "Om zo veel mogelijk mensen samen te brengen, werken we met tijdsloten van twee uur."





Met 300 aanwezigen en 150 mopshondjes, was de eerste 'Pugathering' in Antwerpen alvast een groot succes. Baasjes kletsten gezellig bij, dronken koffie en ... uiteraard werden de hondjes gretig doorgegeven en geknuffeld. (BJS)