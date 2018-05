15 rijbewijzen ingetrokken bij Wodca-controle 14 mei 2018

02u34 0 Antwerpen In totaal zijn in de nacht van zaterdag op zondag 743 bestuurders aan een alcoholtest onderworpen.

De politie had twee strategisch bepaalde controleposten opgesteld. Tussen 19.15 uur en 23.30 uur werd er gecontroleerd aan de Grote Steenweg. Na middernacht, van 1 tot 4 uur, moest iedereen die aan de Boomsesteenweg ter hoogte van het Valaar, een test afleggen. 24 bestuurders werden betrapt op alcohol en 5 werden betrapt op drugs. In totaal werden 8 rijbewijzen ingetrokken.





Er werd ook extra gecontroleerd op overdreven snelheid. Hiervoor werden op basis van een grondige ongevallenanalyse drie locaties geselecteerd: Beukenlaan, Roderveldlaan en de Jan de Voslei. Van de 1.224 passanten reden er 175 te snel. Van 7 bestuurders werd het rijbewijs voor 15 dagen ingerokken. Tijdens de controle op de Prins Boudewijnlaan werd een lichte vrachtwagen aan de kant gezet. In het Britse voertuig werden drie Roemenen aangetroffen samen met heel wat reclamefolders. Bij de identificatie van de in totaal zes inzittenden bleek dat ze mogelijk illegaal in ons land verbleven. Ze werden bestuurlijk aangehouden voor verder onderzoek door de Dienst Vreemdelingenzaken. Het voertuig bleek ook overladen te zijn. Hiervoor werd nog een boete van 400 euro aangerekend. En er waren nog onregelmatigheden: een van de inzittenden werd internationaal gezocht en er was sprake van zwartwerk. Er werd ook een proces-verbaal opgesteld inzake sociale fraude. De politie zette ook een taxi aan de kant. De chauffeur reed met 101 kilometer per uur door de bebouwde kom. Zijn rijbewijs werd ingetrokken. Hij stak de overdreven snelheid op 'lastige klanten'. (NBA)