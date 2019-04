15 maanden cel voor ‘muilezels’ van 69 en 64 jaar die diamanten in condooms naar Antwerpen smokkelen

BJS

05 april 2019

10u18 0 Antwerpen Vijf koeriers zijn door de Antwerpse strafrechter veroordeeld omdat ze diamanten vanuit Brazilië naar Antwerpen hadden gesmokkeld. Vier van hen kregen celstraffen tot 15 maanden, de vijfde een werkstraf van 150 uur. Het parket had met twee van de beklaagden een deal gesloten.

‘Muilezels’ Schoshana H. (69) en Michel H. (64) werden in 2013 betrapt in een Braziliaanse luchthaven. De vrouw had een partij diamanten in haar slipje verstopt. Beiden hadden ook een condoom gevuld met diamanten in hun anus steken. De totale waarde van de steentjes werd geraamd op bijna 271.000 dollar.

Uit verder onderzoek bleek dat Schoshana H. en Michel H. tussen juli 2007 en juni 2013 respectievelijk twintig en 65 keer naar Brazilië waren gevlogen om er telkens maar twee of drie dagen te blijven. Ze bekenden dat ze diamanten naar België hadden gesmokkeld.

Michel H. verklaarde dat hij per vlucht ongeveer 1.000 dollar had gekregen. Hij zei uit financiële noodzaak te hebben gehandeld: de man moest het maandelijks zien te rooien met een werkloosheidsuitkering van 170 euro plus een vergoeding van de Joodse gemeenschap.

De twee werden al voor soortgelijke feiten veroordeeld. Ze werden veroordeeld tot 15 maanden cel. Voor Michel H. werd een bedrag van 15.737 euro verbeurdverklaard. “De feiten zijn ernstig”, sprak de rechter in het vonnis. “De beklaagden smokkelden op grote schaal diamanten in het kader van een criminele organisatie. Deze criminele organisatie ging op zoek naar kwetsbare individuen om hen in te schakelen in de internationale diamantsmokkel, waarbij de beklaagden zich ook inlieten met de rekrutering en opvolging van anderen. Een streng signaal is op zijn plaats.”

Het stel had ook andere koeriers aangebracht. Benjamin S. (55) liet verstek gaan en werd veroordeeld tot een jaar cel. Met Noé R. (80) en Dirk D. (51) gooide het parket het op een akkoord. Zij bekenden schuld in ruil voor strafvermindering (‘plea bargain’) en werden veroordeeld tot respectievelijk twaalf maanden cel met uitstel en een werkstraf van 150 uur. Voor Dirk D. werd een bedrag van 3.527 euro verbeurdverklaard.

De zaak haalde eind vorig jaar het nieuws nadat bekend was geraakt dat het Antwerpse parket een akkoord had gesloten met Haim Y. (51), de Israëlische organisator van de smokkel. Hij werd in december veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 18 maanden met uitstel. Hij betaalde bovendien 174.537 euro aan witgewassen geld terug. Het was toen de eerste keer dat het parket een ‘plea bargain’ sloot over de strafmaat.