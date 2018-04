15 jaar cel voor dodelijke schietpartij uit 1995 24 april 2018

02u36 0 Antwerpen De Serviër Goran C. (53) is veroordeeld tot 15 jaar cel voor een 23 jaar oude moord in een café in de Antwerpse stationsbuurt.

Op 18 april 1995 kreeg de 24-jarige Zoran Cokrev het aan de stok met een andere klant in café Italia 90 aan de Breydelstraat in Antwerpen. Die haalde een vuurwapen boven en schoot de twintiger in de hals en de buik. De schutter nam daarna de benen. Het slachtoffer overleed in het ziekenhuis.





Vingerafdruk

Goran C. kon pas jaren later aan de feiten gelinkt worden, via een vingerafdruk op een bierflesje in het café. Die afdruk leverde in 2006 een honderd procent match met hem op. De beklaagde werd in 2010 gearresteerd in Hongarije. Hij ontkende iedere betrokkenheid en verklaarde toen niet in Antwerpen te zijn geweest.





Hoe zijn vingerafdrukken dan op het bierflesje waren beland, kon hij niet verklaren. Een tweede belangrijk bewijselement was de gedetailleerde persoonsbeschrijving van enkele getuigen. Volgens hen ontbraken bij de schutter de vier bovenste tanden. Uit het tandonderzoek bij Goran C., na zijn overlevering aan ons land, bleek dat zijn bovenste tanden niet origineel waren.





Bovenste tanden

De verdediging legde tijdens het proces een attest neer van een tandtechnisch laboratorium uit Servië, waaruit zou moeten blijken dat zijn bovenste tanden pas in 2009 getrokken werden. De rechtbank twijfelde aan de waarachtigheid van het attest en vond de feiten bewezen.





Goran C. woonde zijn proces niet bij, maar werd vertegenwoordigd door zijn advocaat. De rechtbank vreest dat de Serviër zich aan zijn straf zal proberen te onttrekken en beval daarom zijn onmiddellijke aanhouding. (BELGA)