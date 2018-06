148.000 euro voor restauratie Sint-Anna-Ten-Drieënkerk 22 juni 2018

Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) kent een bedrag van 148.694 euro toe voor onderhoudswerken aan de Sint-Anna-Ten-Drieënkerk.

Met het geld kunnen onder meer de installaties voor verwarming, ventilatie en brandbeveiliging vernieuwd worden. De totale kosten voor de renovatie van de kerk zijn geraamd op 399.578 euro.





"Als minister van Binnenlands Bestuur zie ik erop toe dat de niet-beschermde kerken van erkende erediensten in Vlaanderen in goede staat verkeren. Met deze subsidie geven we extra ondersteuning aan de renovatie van het kerkgebouw en dragen we bovendien zorg voor ons patrimonium", aldus minister Homans.





De kerk is gebouwd in 1970 en draagt sinds 2004 officieel de naam 'Sint-Anna-ten-Drieën', naar het aanwezige beeld van Onze-Lieve-Vrouw, haar moeder de heilige Anna en Jezus. Sinds 2011 is het de eerste Vlaamse 'fietskerk' waar mensen kunnen picknicken en hun fiets veilig kunnen wegzetten. De kerk is ook een 'eco-kerk': het gebouw wordt verlicht met LED's gevoed door 48 zonnepanelen op het dak. (BJS)