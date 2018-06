14.000 liter bier staat klaar 14 juni 2018

Er werd gisteren nog met man en macht gewerkt aan het Hyundai Fan Village aan de busparking op de Antwerpse Scheldekaaien. Vandaag om 17u gaat het grootste WK-scherm van 't stad aan voor de openingswedstrijd tussen gastland Rusland en Saoedi-Arabië.





Tot 10.000 fans van de Rode Duivels kunnen alle matchen op het grote scherm volgen. Maar ook alle andere WK-matchen worden getoond in het overdekte WK-café met terras van 200 vierkante meter. "We hebben geen gewone vaten meer maar er staan wel 14 tankwagens van elk 1.000 liter bier klaar. Dankzij snel-taps kunnen we een hoeveelheid van 125 vaten per uur tappen", zegt organisator Pieter Verhoeven. (DILA)